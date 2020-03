Andrea Monda: "Ogni parola pubblicata sui giornali ha un peso e delle conseguenze"

"Ogni parola che viene pubblicata sui giornali ha un peso e delle conseguenze". Andrea Monda, direttore de L'Osservatore Romano, ha partecipato ieri all'incontro sul tema "Chiesa e Comunicazione", promosso dall'arcidiocesi di Chieti Vasto con l'Unione giuristi cattolici. Al teatro Rossetti il vicario zonale Don Gianni Sciorra ha guidato il confronto tra Monda e l'arcivescovo Bruno Forte.

Monda ha parlato della sua esperienza come docente di religione, del costante confronto con i giovani - che viene proposto anche nel programma di Tv2000 Buongiorno Professore - e del suo lavoro come direttore del quotidiano del Vaticano. Uno sguardo speciale è stato dato al rapporto con Papa Francesco, pontefice dallo stile comunicativo sorprendente e spesso fuori dagli schemi. L'arcivescovo ha appronfondito poi alcuni punti sullo stile indicato dalla Chiesa per comunicare e promuovere la Pace.

I due relatori sono stati poi sollecitati dalle domande degli studenti degli istituti Palizzi e Pantini-Pudente, presenti all'incontro.

Al termine dell'incontro abbiamo intervistato il direttore Andrea Monda.