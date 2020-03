Siccità, la sorgente del fiume Treste ai minimi storici

L'assenza di precipitazioni consistenti continua a preoccupare. Se il livello del fiume Trigno è ai minimi [LEGGI] tanto da costringere il consorzio di bonifica a maggiori irrigazioni pure d'inverno, meglio non sta il fiume Treste.

I volontari del comitato provinciale dell'Arci Pesca Fisa hanno immortalato la situazione della sua sorgente sul monte Castelfraiano in territorio di Castiglione Messer Marino. Come è possibile vedere dalle foto, si fa fatica a scorgere il corso d'acqua e il terreno circostante è secco. La situazione non migliora neanche per il fiume Sinello che ha origine nella stessa zona.

"Da 30 anni monitoriamo i nostri fiumi ed è la prima volta che li vediamo ridotti così – commenta il presidente Giuseppe Zappetti – Vedere un corso d'acqua nelle condizioni attuali è terrorizzante, è come se l'estate non ci avesse mai lasciato".