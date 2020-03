Zone economiche speciali, Marsilio al ministro Provenzano: "Sono mesi che aspettiamo"

"Chiudere definitivamente la questione delle Zone economiche speciali". Lo ha chiesto oggi a Roma il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, al ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Giuseppe Provenzano, in occasione della riunione della cabina di regia sul Patto di Sviluppo.

"Attendiamo ormai da mesi un pronunciamento positivo che autorizzi la Zes abruzzese, siamo arrivati a marzo e questo pronunciamento ancora non si vede. Malgrado la Regione Abruzzo abbia sollecitato riunioni e chiarimenti, oggi il ministro Provenzano e il Dipartimento della Coesione mi riferiscono che sono ancora in attesa che il Ministero dell'Economia e delle Finanze produca le proprie osservazioni. Rispetto alle osservazioni del Mef, la Regione Abruzzo ha risposto positivamente accogliendole già dal mese di luglio e, quindi, non ci possono volere otto mesi per rispondere e chiudere questa pratica. Il territorio ha bisogno di investimenti, il settore produttivo abruzzese merita di essere messo al pari delle altre regioni del Sud che hanno le Zes già approvate e utilizzate come fondamentali strumenti per il rilancio dell'economia. Quindi - conclude Marsilio - continueremo a tallonare i Ministeri competenti perché l'Abruzzo abbia le risposte che si aspetta".