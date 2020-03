Ancora raid nel cimitero: "Sulla tomba di mio padre tre furti di fiori in pochi giorni"

Tre furti nel giro di pochi giorni. Valentina Marchesani contatta Zonalocale perché è esasperata: non può lasciare neanche un fiore davanti alla tomba del papà, perché alla visita successiva non ritrova più nulla.

Non è una novità al cimitero di Vasto, dove i raid ormai sono all'ordine del giorno. "Sono andata a mettere delle composizioni floreali davanti al loculo del mio papà defunto, ma sono spariti", racconta Valentina. "Ho pensato che fosse stato il vento a portarseli via e, per questo, la volta successiva, con una corda ho legato i fiori alla tomba. Due giorni dopo, quando sono tornata, non c'erano più. È successo tre volte nel giro di pochi giorni".

Non è chiaro se questi furti vengano messi a segno sistematicamente per spostare da una tomba all'altra gli omaggi ai defunti (ma, in questo caso, sarebbero facilmente riconoscibili), oppure se dietro a questi episodi sempre più frequenti si nasconda un commercio attuato da ignoti che rubano corone e mazzi di fiori per poi rivenderli.