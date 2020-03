Dopo la scia di furti, i carabinieri diffondono il filmato di uno dei colpi in abitazione

Un filmato per aiutare a individuare uno dei ladri in azione dopo la scia di furti registratasi a cavallo tra sabato e domenica [LEGGI]. Nel breve estratto diffuso dal maggiore della compagnia dei carabinieri di Vasto, Amedeo Consales, si vede un uomo in azione al buio dentro un appartamento con guanti, berretto, barba e una torcia in bocca. L'appello dei carabinieri è a fornire indicazioni per risalire all'identità del malintezionato. "Eventuali indicazioni – dice il maggiore – potranno essere fornite al comando compagnia carabinieri di Vasto all’utenza 0873 303100".