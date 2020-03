Dall’assistenza al verde pubblico: 8 ore di lavoro a settimana in cambio del reddito di cittadinanza

Questa mattina in municipio a Vasto si è tenuta la conferenza dei sindaci dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 07 "Vastese", a cui hanno preso parte i sindaci e rappresentanti dei Comuni di: Fresagrandinaria, Lentella, Casalbordino, Pollutri, Villalfonsina, Torino Di Sangro, San Salvo, Cupello e Vasto, l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Vasto, Lina Marchesani e il responsabile ufficio di piano ads numero 7 Vastese, Antonio Barsanofio Ariano.

Oggetto dell'incontro è stato l’attivazione dei PUC (Progetti Utili alla Collettività) che coinvolgono i beneficiari del Reddito di cittadinanza.

Sulla base di quanto disposto nel decreto del ministero del Lavoro i progetti da portare a termine saranno strettamente connessi ai bisogni e alle esigenze evidenziati dalle amministrazioni comunali. I soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza saranno tenuti a svolgere i progetti utili alla collettività, nel Comune di residenza. Gli aventi diritto in tutto l’ambito sono 1.170 mentre a Vasto circa 649 e dovranno dare la loro disponibilità, per almeno 8 ore settimanali, a svolgere attività non retribuite in svariati settori. Si va dall’assistenza domiciliare alle persone anziane alla manutenzione del verde pubblico.

“I P.U.C. possono rappresentare – ha dichiarato l’assessore vastese Marchesani – occasioni di concreta utilità per la collettività e allo stesso tempo di crescita personale e professionale degli interessati. Durante il periodo di esecuzione delle prestazioni sociali i beneficiari del reddito di cittadinanza dovranno continuare la ricerca di un’attività lavorativa avvalendosi dei Centri per l’impiego".

Per dare maggiore impulso all’iniziativa l’assessore Lina Marchesani ha disposto l’apertura, presso nella sede del municipio di Vasto, di uno sportello dedicato agli attuali percettori e a tutti gli interessati per avere assistenza e supporto. Nei prossimi giorni sarà reso pubblico il calendario delle aperture dello sportello.