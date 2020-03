La Vastese vince in casa del Notaresco e continua a inseguire i playoff

La Vastese vince in casa del SN Notaresco, che perde il primo posto in classifica e rilancia le sue quotazioni in zona playoff. I biancorossi stanno facendo cose importanti dall'arrivo di mister Silva e, anche oggi, sono riusciti a disputare un'ottima gara. Decisivo è stato il gol di Vittorio Esposito, al 35' del primo tempo. Poi, nella ripresa, la Vastese ha controllato il match provando anche a chiudere la partita. Al triplice fischio finale gioia tra i biancorossi per questo successo conquistato che porta la squadra del presidente Bolami a -1 dal Pineto, che domenica prossima sarà di scena all'Aragona.

SN Notaresco – Vastese 0-1

(35’ V. Esposito)

SN Notaresco: Scotti, Gallo, Ghiani, Mele, Salvatori, Pomante, Di Stefano, Frulla, Romano, Blando, Faggioli. Panchina: Monti, Morganti, Canalicchio, Marcelli, Leonzi, Raffaello, Stivaletta, Gaetani, Liguori. Allenatore: Vagnoni

Vastese: Bardini L., Di Filippo, Marianellli, Cardinale, Montanaro, Altobelli, Bardini F., Palumbo, Esposito F., Esposito V., Dos Santos. Panchina: Di Rienzo, Pollace, Alonzi, Giorgi, Zinni, Ravanelli, Ruzzi, Scarano, Valerio. Allenatore: Silva

Arbitro: Sfira di Pordenone (Zezza di Ostia Lido e Pasqualetto di Aprilia).

La 26ª giornata

Atl.Terme Fiuggi – Cattolica 0-4

Avezzano – Pineto 0-1

Chieti – Real Giulianova 1-2

Campobasso – O.Agnonese 4-0

Jesina – Porto Sant’Elpidio 0-1

SN Notaresco – Vastese 0-1

Sangiustese – Montegiorgio 0-1

Tolentino – Recanatese 3-1

Vastogirardi – Matelica 0-1

La classifica: 55 Matelica; 52 Campobasso, SN Notaresco; 48 Recanatese; 43 Pineto; 42 Vastese; O. Agnonese; 38 Montegiorgio; 36 Tolentino; 34 Vastogirardi, Porto Sant'Elpidio; 33 Atl. Terme Fiuggi; 28 Real Giulianova, Cattolica; 20 Sangiustese, Avezzano; 18 Chieti; 13 Jesina.