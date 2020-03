Casalbordino ok, liquidata anche la "pratica Fossacesia". Il San Salvo cade a Casoli

Il Casalbordino non mostra cedimenti o rallentamenti neanche nelle partite giocate sottotono: ormai, vittoria dopo vittoria lo storico traguardo si avvicina. È il caso della partita di oggi, non una prestazione maiuscola, ma la forza della squadra giallorossa ha evitato passi falsi. Contro il Fossacesia termina 2 a 0. La prima rete arriva al 25'pt con un rigore di bomber Fieroni su rigore accordato per tocco di mano su tiro dello stesso attaccante.

A ben sei minuti di recupero (96'st) di una gara condizionata anche dal vento arriva il raddoppio di Koffy che finalizza nel migliore dei modi una ripartenza. Decisivo nella vittoria finale il n. 1 Salvatore autore di diversi interventi importanti.

Cade il San Salvo in trasferta contro la Casolana in una partita che sicuramente non ha annoiato il pubblico. Sono proprio i biancazzurri a passare in vantaggio con Vasiu e a chiudere il primo tempo in avanti. Nella seconda frazione altalena di emozioni: i padroni di casa pareggiano e ribaltano il risultato in pochi minuti, Molino li riagguanta. Il San Salvo resta in 10 per l'espulsione di Vasiu e la Casolana ne approfitta per il definitivo 4 a 2.

LA 28ª GIORNATA

Athletic Lanciano - Virtus Ortona 0-1

Casalbordino - Fossacesia 2-0

Casolana - San Salvo 4-2

Elicese - San Giovanni Teatino 0-0

Fater Angelini Abruzzo - Ovidiana Sulmona 2-2

Ortona - Silvi 3-0

Raiano - Miglianico 1-1

ScafaPassoCordone - Bucchianico 2-3

Villa - Val di Sangro 1-0

LA CLASSIFICA

Casalbordino 70

Villa 55

Ovidiana Sulmona 52

Ortona 47

San Salvo (-3) 43

ScafaPassoCordone 43

Elicese 41

Val di Sangro 40

Miglianico 38

Silvi 37

Fossacesia 35

Fater Angelini Abruzzo 33

Casolana 32

Virtus Ortona 28

San Giovanni Teatino 27

Raiano 27

Bucchianico 25

Athletic Lanciano 10

LA PROSSIMA GIORNATA

Bucchianico - Fater Angelini Abruzzo

Fossacesia - Raiano

Miglianico - ScafaPassoCordone

Ovidiana Sulmona - Casolana

San Giovanni Teatino - Athletic Lanciano

San Salvo - Elicese

Silvi - Casalbordino

Val di Sangro - Ortona

Virtus Ortona - Villa