Riparte la stagione della voga: La Ciurma Vasto alla ricerca di nuove leve

Con l'avvicinarsi della bella stagione ripartono le attività de La Ciurma Vasto, la squadra di vogatori cittadina che, ormai da tanti anni, gareggia e conquista importanti risultati neelle competizioni a cui partecipa. In questo periodo il team è impegnato nella preparazione delle due imbarcazioni a dieci remi, La Ciurma e Tonino Ritucci, dedicata al fondatore della squadra prematuramente scomparso, così da essere pronti per la ripresa degli allenamenti.

A marzo si torna in acqua, come si legge nella nuova pagina facebook, per iniziare a preparaare gli appuntamenti dell'estate. La Ciurma, capitanata dall'inossidabile timoniere Filippo Ciccotosto, vuole continuare a migliorarsi e arricchire la già preziosa bacheca dei trofei.

E, in questi giorni, sono stati chiamati a raccolta gli appassionati che volessero cimentarsi nella voga per rafforzare il team maschile e quello femminile. La base per gli allenamenti sarà quella del porto di Punta Penna per vivere uno sport che regala emozioni e lo stretto contatto con l'ambiente marino.

Per informazioni e per dare la propria adesione è possibile contattare il numero 335 5269042 o scrivere sulla pagina facebook [CLICCA QUI].