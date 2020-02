Il Futsal Vasto sconfitto dalla vicecapolista Silvi

Niente da fare per il Futsal Vasto in casa della vicecapolista Atletico Silvi. I vastesi, scesi in campo con un organico rimaneggiato e tanti juniores in distinta, rimediano una sconfitta per 8-2 che però non complica più di troppo il cammino verso la salvezza.

Al PalaPiomba la sfida è indirizzata già nel primo tempo con il vantaggio per 3-0 dei padroni di casa. Nella ripresa l'inerzia del match non cambia, mister Rossi fa ruotare tutti i suoi uomini trovando buone risposte anche dai più giovani oggi chiamati in causa. Con il vantaggio del Silvi che cresce a rendere meno amara la sconfitta sono le reti di Gaspari e Salvatore per l'8-2 finale.



Sabato prossimo, dopo tre sfide fuori casa, il Futsal Vasto tornerà a giocare tra le mura amiche ospitando l'Orione Avezzano.

La 22ª giornata

Es Chieti - La Fenice 3-6

A.Padovani - Futsal Lanciano 4-3

Area L'Aquila - Lisciani Teramo 5-4

Atl. Silvi - Futsal Vasto 8-2

Orione Avezzano - Lions Bucchianico 8-0

Sulmona Futsal - Magnificat h.17.30

Sport Center - Hatria Team h.18.30

La classifica: 61 Magnificat*, Atl. Silvi; 44 A. Padovani; 42 Sulmona Futsal*; 41 Futsal Lanciano; 36 Sport Center*; 33 Orione Avezzano; 26 Futsal Vasto; 24 Hatria Team**; 23 Area L'Aquila; 14 La Fenice; 12 Lions Bucchianico; 11 Es Chieti*; 5 Lisciani Teramo. *una partita in meno **due partite in meno