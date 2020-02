I Chilafapuliska raccontano Goombah, un disco "made in Abruzzo"

E' stato presentato lo scorso 23 dicembre, con un concerto al Beat Cafè di San Salvo Marina, Goombah, il nuovo album dei Chilafapuliska. La band abruzzese, che nel 2020 taglia il traguardo dei tredici anni di attività nel segno della musica ska - ma non solo -, ha sfornato un disco, registrato e mixato da Fabio Tumini alla Satellite Records, con 9 canzoni che lasciano davvero il segno. Ad anticipare l'uscita del disco era stata Mary Jane, canzone che ha visto i Chilafapuliska collaborare con un artista del calibro di Roy Paci [GUARDA]. E poi ci sono le collaborazioni con i Punkreas, Mr. Tbone e Tonino Adelini.

Abbiamo intercettato una parte della band - riunirli tutti sembra davvero impossibile - nel "covo" dove nascono le loro canzoni alla vigilia di un paio di date tra Roma e L'Aquila che aprono una lunga stagione di concerti in giro per l'Italia in cui il disco si aprirà alla dimensione live. Ne è venuta fuori una lunga - e divertente chiacchierata - in cui i Chilafapuliska ci raccontano il loro Goombah... made in Abruzzo.

I Chilafapuliska

Lorenzo Ilari (voce, chitarra),Andrea Sicuso (batteria), Michele Ilari (basso), Marco La Fratta (chitarre, tastiere, cori), Domenico Di Francesco (tromba), Simone Smargiassi (sax alt), Francesco Sciascia (sax tenore)

I Chilafapuliska su facebook >>> CLICCA QUI

Ascolta il disco su Spotify >>> CLICCA QUI