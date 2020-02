"Non saremo mai soli": la Vasto Basket ricorda Linda Ialacci a un anno dalla scomparsa

Il 4 marzo 2019 il mondo dello sport veniva funestato dalla notizia della prematura scomparsa di Linda Ialacci, allenatrice vastese di pallacanestro che, dopo tante esperienze vincenti, era alla guida del settore giovanile della Vasto Basket. A soli 54 anni coach Ialacci veniva strappata prematuramente alla vita lasciando un grande vuoto nella società biancorossa e nei giovani atleti che l'avevano come guida.

A un anno dalla sua scomparsa la Vasto Basket ha organizzato una giornata per rafforzare, ancora una volta, un ricordo sempre vivo, all'insegna di quel "Non saremo mai soli" che dallo scorso marzo accompagna le attività dei suoi ragazzi. Mercoledì 4 marzo, alle 16.30, sarà celebrata una messa in sua memoria. Alle 17.30 sarà benedetta una targa e verrà piantato un albero nell'area del palazzetto di via dei Conti Ricci. Dalle 18 i tesserati della Vasto Basket saranno protagonisti di giochi e tornei.