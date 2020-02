A14: tredicenne sul telone di un tir rischia di cadere, soccorso dalla polstrada

Gli agenti della polizia stradale di Vasto sud hanno soccorso oggi un minorenne afgano che si trovava sul telone di un autoarticolato da cui sporgeva pericolosamente.

"La pattuglia - si legge in una nota della polstrada - dopo aver ricevuto diverse segnalazioni da utenti in transito, sono riusciti ad intercettare un autoarticolato di nazionalità greca nei pressi del casello autostradale di Lanciano, dove hanno verificato la presenza di un cittadino afgano, minorenne, presumibilmente dell’età di 13 anni, che sporgeva pericolosamente dal telone, che era stato precedentemente tagliato. Il giovane, dopo gli opportuni accertamenti sanitari, veniva condotto presso il centro di accoglienza di Carunchio. Sono in corso ulteriori accertamenti al fine di individuare gli spostamenti dello stesso e di come sia riuscito ad entrare nel territorio nazionale".