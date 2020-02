Scossa da un lampione, Pd: "Si rischiano danni ai cittadini, l’amministrazione risponda nel merito"

Non tardano le reazioni alla notizia della scossa presa da un ragazzino da un lampione di San Salvo Marina [LEGGI]. Il Partito Democratico, già intervenuto in precedenza sull'illuminazione pubblica, torna a pungolare l'amministrazione comunale di centrodestra: "Passeremo anche per ripetitivi, ma l’assenza di manutenzione da parte si è nuovamente palesata e la cosa grave è che non solo sta toccando il fondo ma sta rischiando di creare seri danni ai cittadini. Si interviene a posteriori con interventi a spot di manutenzione straordinaria, a toppe e rottoppi, a pezze e contropezze. Da tempo denunciamo che la città sta cadendo a pezzi e ogni giorno ne abbiamo, ahimé, la conferma".

"Delle risposte dell’amministrazione che a volte addossa le responsabilità a 'quelli di prima', a volte sposta il tiro dicendo che il Pd 'non vuol bene alla città e che la sta solo denigrando' e a volte dice di non accettare 'critiche da chi ha ottenuto meno del 10% nelle competizioni elettorali', ne abbiamo piene le tasche e sono risposte che oramai non reggono neanche più senza mai rispondere nel merito della nota. Con questa superficialità amministrativa non si può più andare avanti. Vorremmo parlare di crescita e sviluppo della città, ma siamo costretti a parlare dell'ABC dell'amministrare: sicurezza e decoro! San Salvo sta entrando in un vicolo cieco e questo non è più ammissibile".