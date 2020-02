Rinviato a San Salvo lo spettacolo "Paolo dei lupi"

Lo spettacolo Paolo dei lupi in programma per sabato prossimo (29 febbraio) al centro culturale "Aldo Moro" di San Salvo non si terrà. "In considerazione della psicosi da contagio al coronavirus che si è sviluppata in queste ore un po’ in tutta Italia – spiega il centro in una nota – e, abbiamo dovuto prenderne atto, anche qui nel nostro territorio, ci vediamo costretti a rinviare lo spettacolo".

"Con grande rammarico prendiamo questa decisione, ma aspettiamo che la situazione, che per ora è del tutto imprevedibile, torni più serena, speriamo nel più breve tempo possibile. Abbiamo già deciso un’altra data autunnale che vi comunicheremo".