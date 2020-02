San Buono, Zerra: "Alberi tagliati e potati per questioni di sicurezza"

Gli interventi in corso sugli alberi del paese sono motivati da ragioni di sicurezza. Il sindaco di San Buono, Nicola Zerra, interviene sul caso delle piante tagliate e della manutenzione sul cedro della villa comunale in risposta alla segnalazione del consigliere di opposizione Carlo Delle Donne [LEGGI].

"Gli operai hanno tagliato completamente alcuni pini malati che avevano perso già alcuni rami e potevano cadere da un momento all'altro – dice Zerra a zonalocale.it – Pe quanto riguarda il cedro, lo stiamo abbassando perché non possiamo rischiare di mettere in pericolo la sicurezza dei cittadini. Quell'albero, bellissimo, è alto oltre 25 metri, ma si tratta di una pianta che deve essere mantenuta bassa perché ha radici superficiali e il rischio di caduta non è remoto. Tra l'altro, negli anni passati si è verificata la caduta di un ramo sull'auto di un cittadino fortunatamente vuota in quel momento. Apprezziamo l'attenzione sollevata sull'argomento, ma ci si poteva informare meglio. Auspichiamo lo stesso interessamento alle opere di manutenzione che stiamo portando avanti in più ambiti in paese".