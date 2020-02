I 108 anni di Maria Bottari, la nonnina di Vasto. In città 18 ultracentenari

Grande festa oggi per Maria Bottari, che spegne 108 candeline.

Nata a Vasto il 25 febbraio 1912, nonna Maria in compagnia di parenti e amici ha festeggiato l’ambizioso traguardo presso la Residenza Maristella a Vasto Marina. Gli assessori Anna Bosco e Carlo Della Penna hanno consegnato a nome dell’amministrazione comunale una targa ed un mazzo di fiori. Il sindaco di Vasto, Francesco Menna, impegnato a Roma, ha inviato alla ultracentenaria un videomessaggio per condividere questo grande evento. Maria Bottari è una donna solare, forte che si è sempre prodigata con generosità per gli altri. La nonnina è la più anziana in città, a farle compagnia ci sono 18 anziani tra centenari e ultracentenari: quindici donne e tre uomini, due dei quali hanno già festeggiato i loro 103 anni.

“Vasto località del benessere come testimonia il riconoscimento ottenuto recentemente dal Ministero dei beni culturali e del turismo. Una città, la nostra - ha detto il sindaco Francesco Menna - dove si susseguono i compleanni a tre cifre dei cittadini e la longevità è aumentata probabilmente anche grazie alla vita di relazione, alla tradizione culinaria vastese, e alle condizioni ambientali che consentono di invecchiare bene”.