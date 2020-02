Futsal Vasto: l’under 17 "mascherata" fa dieci gol, vince anche l’under 15

Campionato under 17 | Futsal Vasto – Squali Pescara Sud 10-4

Ancora un brillante successo per i ragazzi di mister Porfirio che, in clima di festa carnevalesco, scendono in campo mascherati per il saluto iniziale. Poi si fa sul serio e, nel primo tempo, i biancorossi vanno sotto 2-1 prima di rimontare e chiudere la frazione sul 4-2. Nella ripresa è tutt’altra musica con i vastesi a segno altre 6 volte per il 10-4 con cui si chiude la partita. Mattatore del match è Di Donato, con 4 gol, una rete a testa per Borgia, Masciulli, Mileno, Notarangelo, Peluzzo e Porfirio.

Campionato under 15 | Lions Bucchianico – Futsal Vasto 1-2

Vittoria di misura in trasferta per la formazione under 15. I ragazzi di mister Trapani disputano una buona gara, con tanta attenzione e riuscendo a frenare gli attacchi avversari. A risolvere la partita ci pensa Luca Brettone, con una doppietta, rendendo vana la rete dei padroni di casa.