Con lo "Sbaracco" si chiude la stagione dei saldi in centro storico

Si chiude la stagione dei saldi invernali e, per il prossimo weekend, nel centro storico di Vasto andrà in scena una nuova iniziativa, lo Sbaracco.

"Noi del Consorzio Vasto in Centro con il patrocinio del Comune proporremo un’iniziativa totalmente nuova per la nostra città - annuncia il presidente Marco Corvino -. Il centro storico si trasforma per un weekend in un centro commerciale naturale dove approfittare del Saldo dei saldi".

Venerdì 28 e sabato 29 febbraio, "i tantissimi negozi aderenti all'iniziativa accoglieranno residenti e turisti per presentare i propri articoli in offerta super scontata: un’opportunità per tutti i gusti e tutte le tasche. Ci attende dunque un fine settimana all'insegna della convenienza durante il quale si potranno acquistare tanti prodotti di marca e di qualità approfittando di saldi super. Un’occasione per festeggiare insieme la fine dei saldi, sostenere i commercianti locali, ritrovando il piacere di fare shopping in città".