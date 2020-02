"Siamo a Milano, vorremo sapere se possiamo tornare, ma nessuno ci dà risposte"

Due vastesi a Milano chiedono se possono tornare, ma non riescono a ottenere risposte. Sono padre e figlio. "Siamo a Milano per motivi sanitari, in ospedale ci fanno girare con le mascherine e vorremmo sapere se possiamo tornare a casa. Per questo, ho telefonato sia alla Asl che all'ospedale di Vasto, ma mi hanno risposto in malo modo", racconta il figlio che, tra la prima e la seconda telefonata, ha chiamato anche il Commissariato di polizia, da cui "mi hanno dato un numero di telefono dell'ospedale". Il diffondersi del Covid 19 nelle regioni settentrionali ha creato timori nella popolazione. Sono centinaia le richieste di informazioni che stanno giungendo alle strutture sanitarie. "Chiedo - spiega il lettore che da Milano ha contattato la nostra redazione - come sia possibile ricevere risposte del genere da chi dovrebbe essere a disposizione dei cittadini".

Zonalocale ha contattato l'ufficio stampa della Asl Lanciano-Vasto-Chieti, che precisa: "Le istruzioni sono fornite sul sito Internet di Asl, Regione Abruzzo e sulle relative pagine Facebook, dove sono indicati anche i numeri verdi da contattare".