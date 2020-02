Runners Casalbordino, la stagione agonistica riparte con tanto entusiasmo

È ripartita la stagione agonistica con la Asd Runners Casalbordino pronta a proseguire nel suo percorso di crescita. "Da quest'anno - spiega il presidente Eric D'Ercole - siamo affiliati alla Federazione Nazionale di Atletica leggera, quindi avremo la doppia affiliazione Fidal e Asc. Abbiamo 25 atleti agonisti e 13 non agonisti pronti a partecipare a tante gare in giro per l'Italia". Nel mirino ci sono già tante gare "tra Abruzzo, Molise e Puglia. Abbiamo già atleti iscritti alle maratone di Bologna, Rimini, Milano, Venezia e New York".

Per l'associazione sportiva casalese non meno importante è l'impegno nell'organizzare appuntamenti podistici nel territorio. "Sabato 27 giugno ci sarà la 3ª Notturna del Campanile, gara Oro inserita nel circuito Corrilabruzzo 2020. Il 26 luglio saremo a Torino di Sangro per il 2° Trofeo Carlo Di Nardo, gara argento del Corrilabruzzo. E poi, il 20 dicembre, il 10° Mandamento Tour, con partenza da Miracoli di Casalbordino. Da questo appuntamento è partita la nostra storia e quindi vi siamo particolarmente legati".

Al terzo giro di boa dell'associazione giallorossa il presidente D'Ercole è "molto contento per il lavoro che stiamo facendo. Come presidente sono orgogliosi dei miei atleti e di tutti coloro che collaborano con noi. Un grazie ai nostri sponsor principali, Sangro Beach di Torino di Sangro e la Lames della Val di Sangro e all'amministrazione comunale che ci è sempre vicina".