Maschere e musica popolare per la festa di Carnevale a Guardiabruna

Anche quest'anno i giovani di Guardiabruna si sono dati da fare per organizzare una divertente festa di Carnevale. Per tutto il pomeriggio di ieri le vie della frazione sono state invase dalla divertente sfilata che ha coinvolti dai più piccoli agli anziani. Accompagnati dalle tradizionali musiche popolari, i partecipanti al Carnevale hanno fatto festa fino a sera quando, in piazza, è stato bruciato il fantoccio del Carnevale. Apprezzabile l'impegno dei giovani promotori dell'iniziativa che, come in altre occasioni, mantengono vive le tradizioni popolari di Guardiabruna.