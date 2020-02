Maioliche che "raccontano la città" per impreziosire la Loggia Amblingh

La Loggia Amblingh si impreziosisce di un’altra opera che, come già accaduto per la scalinata di casa Rossetti, sarà punto di attrazione per i turisti. È stata inaugurata questa mattina la decorazione realizzata in maiolica di un tratto del parapettto, nei pressi di Porta Catena, realizzato grazie al Lions Club Adriatica Vittoria Colonna e la collaborazione di amministrazione comunale e sponsor privati. Gli alunni delle classi quinte della Nuova Direzione Didattica, guidati dai maestri artigiani del laboratorio Creta Rossa, hanno realizzato 280 maioliche dipinte a mano che raffigurano dettagli del centro storico e delle tradizioni vastesi, impreziosite dai versi che nobili poeti hanno dedicato a Vasto. Le mattonelle, realizzate nei mesi scorsi, sono state poi collocate sul muro antistante casa Rossetti dagli operai comunali.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato i soci del Lions Club guidato da Luigi Marcello che oggi, alla presenza del governatore distrettuale Tommaso Dragani, ha vissuto la sua Charter Day. Il sindaco Francesco Menna, presente con i colleghi della giunta Forte, Bosco e Cianci, ha espresso apprezzamento per l’opera realizzata dai giovani studenti dei diversi plessi scolastici dell’istituto guidato da Concetta Delle Donne. “Siamo orgogliosi di aver aggiunto questo ulteriore tassello alla bellezza della nostra Loggia Amblingh - ha commentato Marcello -. Grazie a tutti coloro che, in diverse forme, hanno permesso di raggiungere l’obiettivo. Ci auguriamo che questo possa essere un fiore all’occhiello della città e che possa essere preservato a lungo preservandolo dall'azione dei vandali che, troppo spesso, fanno danni nel nostro centro storico”.