La città antica invasa dai bambini: al via il Carnevale vastese

Musica, coriandoli e tanti bambini. Il centro storico di Vasto oggi pomeriggio si è riempito di suoni, colori e sorrisi.

Grandi e piccini hanno partecipato al primo dei due appuntamenti col Carnevale vastese con la partecipazione del dj Antonio Altieri, i bambini delle prrocchie di Santa Maria Maggiore e San Marco, Pigus, Matrix, Avis, Tony Badalue, la Corale Warm up e Fernando D’Annunzio con l’immancabile La Štorie, un canto tradizionale carnascialesco vastese che si ispira ai cantastorie medievali. Il testo in dialetto ripropone i fatti accaduti durante l’anno trascorso". In concomitanza col Carnevale, oggi la giornata conclusiva del Festival del cioccolato in piazza Rossetti: 24 gli stand allestiti dai cioccolatieri per deliziare il palato di grandi e piccini.

Prossimo appuntamento col Carnevale di Vasto: martedì 25 febbraio dalle 15 alle 19.