Il Futsal Vasto torna senza punti dalla trasferta di Celano

Torna senza punti il Futsal Vasto dalla trasferta di Celano. Al termine di 60 minuti combattuta e con più di una contestazione in campo, i biancorossi rimediano dallo Sport Center una sconfitta per 4-2. Nel primo tempo è Sante Mileno a portare in vantaggio i vastesi, poi c'è il doppio gol marsicano.Al 23' Silvio Colombaro riporta la situazione in parità ma, a poco dallo scadere, c'è il 3-2 del Celano.

Nella ripresa ci sono tante occasioni ma nessun gol. E, quando la squadra di mister Rossi prova a sfruttare il portiere di movimento, una conclusione che si infrange sul palo permette ai padroni di casa di ripartire e fissare sul 4-2. Nel prossimo turno i vastesi giocheranno ancora in trasferta in casa della vicecapolista Silvi.

La 21ª giornata

Futsal Lanciano - Area L'Aquila 6-6

Hatria Team - Es Chieti

La Fenice - A. Padovani 2-5

Lions Bucchianico - A.Silvi 3-5

Lisciani Teramo - Magnificat 1-8

Orione Avezzano - Sulmona Futsal 1-4

Sport Center - Futsal Vasto 4-2

La classifica: 61 Magnificat; 58 A.Silvi; 42 Sulmona Futsal; 41 Futsal Lanciano, A.Padovani; 36 Sport Center; 30 Orione Avezzano; 26 Futsal Vasto; 24 Hatria Team; 20 Area L'Aquila; 12 Lions Bucchianico; 11 Es Chieti, La Fenice; 5 Lisciani Teramo.