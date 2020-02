Il Casalbordino vola in vetta a +15, buon successo del San Salvo

Miglianico - Casalbordino 1-2

Il Casalbordino è sempre più imprendibile in testa alla classifica del girone B di Promozione. A Miglianico i giallorossi passano subito con Fieroni. Nella ripresa c'è il pareggio dei padroni di casa ma poi è Letto ad andare in gol decidendo la sfida. Il Casalbordino ora è in testa con 15 punti di vantaggio sull'inseguitrice che, con i risultati odierni, ora è il Villa 2015. Domenica prossima al comunale di Casalbordino arriverà il Fossacesia. Quando mancano 7 giornate alla fine del campionato lo storico traguardo della promozione in Eccellenza per la squadra del patron Santoro è sempre più vicino.

Il San Salvo rilancia le sue quotazioni in zona playoff grazie al successo casalingo con la Fater Angelini. Nel primo tempo i biancazzurri passano in vantaggio con Giampiero Di Pietro. Dopo il pareggio ospite alla mezz'ora del primo tempo, nella ripresa è Stefano Di Pietro a siglare il gol partita. La squadra di mister Ciavatta sale a quota 40 punti in classifica e continua a marciare per un posto nei playoff.

La 27ª giornata

A.Lanciano - Villa 2015 0-4

Bucchianico - Raiano 3-0

Fossacesia - Ortona Calcio 2-3

Miglianico - Casalbordino 1-2

O.Sulmona - Scafa Passo Cordone 1-2

San Giovanni Teatino - Casolana 2-1

San Salvo - Fater Angelini 2-1

Silvi Calcio - Val di Sangro 1-2

Virtus Ortona - Elicese 1-0

La classifica: 67 Casalbordino; 52 Villa 2015; O.Sulmona 51; 44 Ortona; 43 San Salvo, Scafa Passo Cordone; 40 Elicese, Val di Sangro; 37 Miglianico, Silvi; 35 Fossacesia; 32 Fater Angelini; 29 Casolana; 26 San Giovanni Teatino, Raiano; 25 Virtus Ortona; 22 Bucchianico; 10 A.Lanciano