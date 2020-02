Con una convincente prova di squadra la Vasto Basket batte la Pisaurum Pesaro

Partita di sostanza della Ge.Vi. Vasto Basket che torna al successo dopo lo stop rimediato a Chieti prima della sosta. Dopo una partenza in salita, con i marchigiani che chiudono avanti di 3 il primo parziale, i vastesi riescono ad agganciare e superare gli avversari nel secondo quarto. Alla pausa lunga la Vasto Basket è avanti 33-25. Al rientro in campo Pesaro prova a riavvicinarsi ma i biancorossi, con una buona tenuta in difesa, riescono sempre a mantenere la testa davanti. Nell'ultimo quarto la squadra di Mike Del Vecchio fa subito un balzo avanti per il +10, vantaggio che cresce e, a un paio di minuti dalla fine, la sfida è già indirizzata e Pesaro deve rinunciare alla rimonta.

La Vasto Basket conquista altri due punti che fanno classifica e morale e, soprattutto, dopo una fase di stagione complicata, sta ritrovando compattezza e può guardare con fiducia all'ultima fase del campionato.

Ge.Vi. Vasto Basket - Pisaurum Pesaro 64-52 (12-15/33-25/48-41/64-52)

Vasto: Brajkovic 16, Campagna ne, Marino 6, Di Tizio 11, Ucci 12, Oluic 13, Delle Donne ne, Stefanov 0, Maggi ne, Peluso G. 2, Peluso A. ne, Ciambrone 4. Coach: Del Vecchio

Pesaro: Pierucci 3, Cercolani 7, Giunta S. 17, Giunta F. 4, Vichi 2, Sinatra 10, Gattoni 0, Chessa 9. Coach: Surico