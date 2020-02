A Muccino la statuetta della Bagnante e l’invito: "Faccia un film a Vasto"

La statuetta della Bagnante nella bacheca di Gabriele Muccino. L'assessore al Turismo del Comune di Vasto, Carlo Della Penna, ha consegnato la riproduzione d'argento del monumento simbolo della spiaggia di Vasto Marina al grande regista de L'ultimo bacio e di tanti altri film di successo.

Della Penna ha incontrato Muccino al Maxxi, il Museo delle arti del XXI secolo "per invitarlo alla kermesse vastese dedicata al cinema e per consegnargli la Bagnante, un riconoscimento da parte della città di Vasto". Questa la motivazione: "Per aver raccontato con empatia, energia e trasporto sogni e bisogni della parte della società oggi più sottovalutata: i giovani, e per aver riproposto in un cinema coinvolgente e personale, la grande tradizione della commedia italiana capace di raccontare con ironia e spietatezza, humour e dramma, il chiaroscuro dell’intreccio di sentimenti, ambizioni e biografia".

"Il premio - ha dichiarato l’Assessore Della Penna - è stato molto apprezzato da Gabriele Muccino, recentemente ospite del Festival di Sanremo per la promozione del suo ultimo film “Gli anni più belli”. E’ stato un momento molto emozionante in cui ho colto l’occasione della consegna della “Bagnante” per invitare il regista nella nostra città come ospite della prossima edizione del Festival del Cinema, in programma nella prossima stagione estiva. L’ambizione più grande - conclude Della Penna - sarebbe quella che, in futuro, Muccino possa girare un film nella nostra Vasto, perla della Costa dei Trabocchi".