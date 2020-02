I Ricoclaun consegnano i premi "La bellezza di un sorriso nella Terra d’Eure"

Sono stati consegnati giovedì scorso, al teatro Rossetti di Vasto, i premi assegnati dall'organizzazione di volontariato Ricoclaun, che si occupa di Clownterapia in varie strutture del territorio. La Bellezza di un Sorriso nella Terra d’Eure è il nome dato al riconoscimento assegnato per la prima volta a chi "ha dimostrato impegno e passione nella valorizzazione del nostro territorio, della gente e della clownterapia Ricoclaun".

Paolo Guidone, clown Ventolo, che ha presentato l’evento, nel saluto iniziale ha citato le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella: "Commette un errore chi pensa che l’impegno volontario e i valori che esso trasmette appartengano ai tempi residuali della vita e che non incidano sulle strutture portanti del nostro modello sociale. Al contrario, la dimensione della gratuità, unita alla responsabilità civica e a un forte desiderio di condivisione, fa luce riflessa e crea interrelazioni con ogni altro ambito della vita sociale".

L’evento è iniziato con la proiezione dell’anteprima del video Ricoclaun, composto da un medley di ritornelli vastesi realizzato nei luoghi più belli della nostra città. La regia di Vincenzo Scardapane ha saputo valorizzare i ritornelli di quattro canzoni: Uaste belle Terra d’Eure, Vola Vola, La fije de Ciarcialle, la Scafette, che alcuni clown Ricoclaun, (Rosaria Spagnuolo, clown Eric, Antonio Di Iorio, clown Rico, Idiana Nanni, clown Lulù, Elia Faini, clown Sampei, Francesca Spinosa, clown Gioia, Ermina Bruno, clown Briciola, Maria Villamagna, clown Nuvoletta, Grazia Smargiassi, clown Ciotolina, Sara Carlucci, clown Leggera) con la guida della maestra Giorgia Loreto e l’accompagnamento musicale del clown Ricoclaun Roberto Novelli alla chitarra e il giovanissimo Tommaso D’Adamo alla fisarmonica, hanno voluto cantare a testimonianza della clownterapia Ricoclaun che svolgono in Ospedale, nelle case di riposo, dove quei ritornelli, quella musica allegra, crea un mare di ricordi, riattiva la memoria, l’allegria, il buonumore.

"La manifestazione dedicata a Vasto, alla bellezza straordinaria di questa città Terra d’Eure, ma anche a tutte le persone che con il loro sorriso esprimono il loro impegno appassionato è proseguita con la 1° edizione del premio Ricoclaun La Bellezza di un Sorriso nella Terra d’Eure - spiega la presidente Rosaria Spagnuolo -. Dopo la Mostra fotografica a ottobre 2019, la Ricoclaun ha voluto porre di nuovo l’attenzione sulla bellezza della nostra città, Terra d’Eure” e alla bellezza e importanza del Sorriso, istituendo un premio per ringraziare e premiare 7 persone di Vasto che si sono particolarmente distinte per il loro impegno e passione nella valorizzazione del nostro territorio e per la loro sinergia con l’attività di clownterapia Ricoclaun. A loro è stata donata una targa per l’impegno e la passione dimostrati nella valorizzazione del nostro territorio, della gente e della clownterapia Ricoclaun.

Tra questi il Sindaco di Vasto, Francesco Menna, considerata la costante collaborazione e disponibilità delle istituzioni del Comune di Vasto nei confronti della Ricoclaun e l’impegno di tutta la Città verso le tematiche della solidarietà e dell’inclusione sociale; la dr.ssa Francesca Tana, responsabile della Direzione Medica dell’Ospedale “San Pio” di Vasto, per la grande collaborazione e disponibilità nei confronti della clownterapia Ricoclaun di tutto il personale sanitario dell’ospedale di Vasto; il Dr. Benito Michelizza a rappresentanza della Fondazione Padre Alberto Mileno Onlus, per la grande accoglienza, collaborazione e disponibilità di tutto il personale sanitario nei confronti della clownterapia Ricoclaun; l’Avv. Raffaella Valori, presidente della Fondazione Casa accoglienza Genova Rulli, considerata la collaborazione e disponibilità della struttura per minori nei confronti delle varie attività Ricoclaun e il grande impegno svolto da lei e da tutto il personale. Il loro impegno contribuisce a donare sorrisi ai tanti minori ospitati e sappiamo tutti quanto i loro sorrisi siano importanti; all’Avv. Maria Molino, responsabile dell’associazione Amici di Sant’Onofrio, considerata la grande collaborazione e disponibilità nei confronti della clownterapia e in particolare per le varie attività Ricoclaun; il Dr. Pasqualino Litterio, responsabile Unità Operativa di Neurologia dell’Ospedale “San Pio” di Vasto, considerata la sua grande collaborazione e disponibilità nei confronti della clownterapia e in particolare per le varie attività Ricoclaun; Luca Menichelli Mago Awax, considerato il suo impegno appassionato per la magia nel nostro territorio e per la grande accoglienza, collaborazione e disponibilità dimostrata nei confronti della clownterapia Ricoclaun".