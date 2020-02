Dissequestro discarica, critici i comitati: "Sconcertati, auspichiamo ricorso della Procura"

Non tardano ad arrivare le reazioni al dissequestro della discarica della Cupello Ambiente, la cui richiesta è stata accolta dal giudice Italo Radoccia [LEGGI].

Il Forum H2O e il comitato Difesa del comprensorio vastese sottolineano i dubbi sull'effettivo completamento dei lavori: "Apprendiamo con enorme sconcerto il provvedimento, arrivato nonostante il parere negativo della Procura. Nel dispositivo si legge di avvenuta esecuzione di opere riparatorie. Ci piacerebbe sapere dal giudice, visto che nel provvedimento non ci sono particolari, l'elenco di tali opere visto che da quanto sappiamo esistono almeno due procedimenti aperti in Regione volti a definire quali interventi fare ad esempio sulla frana e quali iniziative intraprendere da parte del comitato Via dopo la segnalazione del commissario del fatto che la discarica sarebbe stata realizzata in difformità rispetto al progetto a suo tempo approvato".

"Questi procedimenti sono stati conclusi e i lavori già effettuati? – concludono i comitati – Ad esempio, non ci pare che all'ordine del giorno del Via si sia finora discusso dell'argomento. Auspichiamo che la Procura presenti ricorso in Cassazione, noi valuteremo cosa fare alla luce dei procedimenti in Regione".