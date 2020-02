"Interventi chirurgici ancora rallentati, si sta spogliando l’ospedale di Vasto"

Scontro continuo sull'ospedale "San Pio". Il sindaco di Vasto, Francesco Menna, torna ad attaccare la Regione.

"Diversi cittadini – dice il primo cittadino – mi hanno informato che le attività di sala operatoria non urgenti sono fortemente rallentate a causa della insufficienza di anestesisti nelle equipe mediche. Si procede invece solo con gli interventi di emergenza. I pazienti sono costretti a rimandare gli interventi senza alcuna certezza sulla data di intervento. Pazienti che rimangono immobilizzati per interventi ortopedici per diversi giorni. Una situazione assurda che non è possibile accettare. Risulta inoltre che il dott. Lanci, primario di chirurgia di Vasto, stia operando prevalentemente su Ortona e Chieti, e saltuariamente su Vasto. Quindi, si sta cercando in tutti i modi di spostare gli interventi di sala operatori su altri ospedali mortificando Vasto, il Vastese e il sud dell'Abruzzo. Tutte queste vicende mi portano a concludere che si sta spogliando l’ospedale di Vasto di ogni servizio. Non accetto queste scelte e farò il possibile per avere garanzie che il San Pio torni ad essere un ospedale di riferimento per il territorio vastese e non solo. Ringrazio il personale medico e paramedico per il lavoro che continua a svolgere nonostante le difficoltà registrate e le condizioni di lavoro fuori dal normale".