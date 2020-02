"Grazie alla famiglia Mattioli per l’amore che ha dimostrato per Vasto"

Da Angela Poli Molino, presidente dell'associazione Amici degli anziani, riceviamo e pubblichiamo un ricordo di Maurizio Mattioli.

"Il Dott. Mattioli, figlio del vastese Raffaele, ci ha lasciati. Con Maurizio ci sentivamo periodicamente per parlare di Vasto, delle iniziative

culturali, della Biblioteca Mattioli che ha sede nel Palazzo donato alla città dalla famiglia, una amicizia nata fin da quando ero assessore alla Cultura e curai la donazione".

"Fra i tanti ricordi - scrive Angela Poli Molino - uno in particolare che non posso dimenticare, quando fui ospite a casa sua a Milano unitamente al cugino Raffaele Tessitore, che tanto si adoperò per facilitare la donazione dello storico Palazzo. Ancor una volta grazie a quella grande famiglia che ha dimostrato in modo concreto il suo amore per Vasto".