Menna: "Direttore unico per gli ospedali di Vasto e Lanciano, decisione sciagurata della Asl"

Due ospedali, un solo direttore. Verranno accorpate le direzioni sanitarie del Renzetti di Lanciano e il San Pio di Vasto.

A rivelarlo è il sindaco di Vasto, Francesco Menna, che polemizza contro i vertici della Asl Lanciano-Vasto-Chieti: “L’ospedale di Vasto insieme a quello di Lanciano sarà privato dell’autonomia gestionale", afferma il primo cittadino. "La decisione del manager della Asl, Thomas Schael, prevede l’accorpamento delle direzioni di presidio ed un unico direttore per i due ospedali. Una scelta, questa, ancora una volta subita dal nosocomio vastese senza alcuna consultazione. Come sindaco e massima autorità sanitaria non sono stato coinvolto nei tavoli dove sono state prese queste sciagurate decisioni che avranno conseguenze molto gravi. I rappresentanti territoriali che compongono la maggioranza in Regione a quanto pare non sono interessati al futuro della sanità a Vasto, ma al contrario - conclude Menna - demoliscono ciò che rimane senza rendersi conto delle ripercussioni. E’ inaccettabile subire queste ingiustificabili scelte che continuano solo a causare la perdita di servizi e autonomia”.