A San Salvo il Carnevale 2020 e il ritorno della rievocazione "Popolo mio"

Saranno due gli eventi del "Carnevale Duemilaventi" di San Salvo, predisposti dagli assessorati alle Attività produttive e alla Cultura, che si svolgeranno domenica 23 e martedì 25 febbraio.

"Due contenitori diversi tra loro – spiega il sindaco Tiziana Magnacca – per invitare i cittadini a farsi coinvolgere dalle iniziative del carnevale con giochi a tema e con la riproposizione della rievocazione storica che da oltre mezzo secolo viene custodita dalla Ialaccerie e Companj. Mi auguro che chi si farà coinvolgere dai festeggiamenti lo faccia sempre nel rispetto degli altri".

Doppio appuntamento domenica 23 febbraio: si comincia alle ore 10.00 (ritrovo in piazza Giovanni XXIII) per fare il giro della città con il ritorno per le strade di San Salvo della "Ialacceria e Companj" che riproporrà la rievocazione carnascialesca Popolo Mio, rappresentazione itinerante tipica del carnevale dei nostri nonni andata in scena per la prima volta subito dopo la fine del secondo conflitto mondiale, che si vuol tramandare alle generazioni future. Due le tappe in programma: domenica 23 e martedì 25 febbraio con il patrocinio del Comune di San Salvo.

"È un dovere civico oltre che culturale impegnarci per la cura delle nostre tradizioni popolari che San Salvo possiede e che dobbiamo riscoprire e diffondere assieme anche a beneficio di chi non è originario della nostra città e si vuol pienamente integrare", commenta il sindaco.

Grandi protagonisti saranno il conduttore Mario Ialacci, Vitale Ialacci nel personaggio del Carnevale e Pietro Del Casale nei panni della moglie del Carnevale.

"Abbiamo previsto due tappe nelle giornate di domenica e martedì di Carnevale - afferma l’assessore alla Cultura Maria Travaglini - che attraverseranno la città per presentare la rievocazione storica che conserva con cura la Ialacceria e Companj".

Sempre domenica, a partire dalle ore 15.30, piccoli e grandi si ritroveranno in piazza Giovanni XXIII per diventare protagonisti del "Carnevale Duemilaventi",con animazione, spettacolo di micro magia, giochi a tema, teatrino delle marionette, bolle di sapone giganti, sculture di palloncini, carretto dello zucchero filato e la sfilata delle mascherine.

Martedì 25 verrà infine riproposta la rievocazione storica Popolo Mio con partenza alle ore 11.00 dal Black Rose & D’Agostino.

Queste le tappe della rievocazione Popolo Mio:

23 febbraio

Ore 10.00 Piazza Giovanni XXIII

Ore 11.00 Piazza Europa

Ore 12.00 Bar Parima

Ore 13.00 Conad Gm Raspa

Ore 14.30 Bar Italia

Ore 16.00 Bar dei Portici

Ore 17.00 Piazza San Vitale

25 febbraio

Ore 11.00 Black Rose & D’Agostino

Ore 12.30 Ristorante La Tijella

Ore 14.30 Porta della Terra

Ore 17.00 Casina delle Rose