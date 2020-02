Profondo cordoglio a Palmoli per l’improvvisa scomparsa di Nico Bolognese

È un giorno di lutto a Palmoli per l'improvvisa e prematura scomparsa di Nico Bolognese. Il 33enne questa notte ha avuto un malore e a nulla è servito il trasporto al San Pio da Pietrelcina di Vasto dove il giovane è deceduto.

Bolognese, conosciuto in paese per il suo spirito gioviale e sempre a disposizione degli altri, era anche stato consigliere comunale nella passata amministrazione. In queste ore, appresa la notizia della tragica scomparsa, sono tanti i messaggi di cordoglio a lui rivolti.

"La vita ci riserva un destino che nessuno di noi sa - scrive il vicesindaco Lorenzo Di Ninni -. Vivere la vita giorno per giorno. L'ho sempre sostenuto. Abbiamo avuto molte incomprensioni tra noi. Ma siamo stati bambini ragazzi e grandi insieme. Abbiamo litigato tante volte come succede ai ragazzi, ma abbiamo anche riso e scherzato insieme. Abbiamo giocato insieme. Non si può morire a 33 anni. Non è giusto. Quando a morire è una giovane vita è sempre una disgrazia infinita".