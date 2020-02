Futsal Vasto, tris di successi per le formazioni giovanili

Campionato under 17 | Sant’Eusanio - Futsal Vasto 3-19

Gara senza storia quella giocata dai ragazzi di mister Porfirio in casa del Sant'Eusanio. I biancorossi impongono il loro marchio sulla partita già nel primo tempo, chiuso sul 9-1. Nella ripresa il punteggio viene incrementato fino al 19-3 con cui si chiude l'incontro. Nel tabellino dei marcatori ci sono Marino e Notarangelo - con 4 reti a testa - Laganella e Di Foglio con due triplette, doppietta per Masciulli e gol di Borgia, Coppola e Paolini.

Campionato under 15 | Futsal Vasto - River Chieti 4-2

Buona vittoria per i ragazzi dell'under 15 che, con una gara ordinata e attenta, hanno la meglio sui pari età teatini. La squadra di mister Trapani va in vantaggio nel primo tempo con Maranca e Chagh. Nella ripresa gli ospiti provano a rientrare in partita ma i vastesi la chiudono sul 4-2 con i gol di Stivaletta e, di nuovo, Maranca.

Campionato nazionale under 19 | Futsal Vasto - Orione Avezzano 4-3

Successo di misura del Futsal Vasto nella difficile sfida con i marsicani dell'Orione. La squadra di mister Giacomucci va in vantaggio con Falorio all'11'. Nella ripresa gli ospiti ribaltano il risultato con due gol in rapida successione ma ci pensa Di Santo a ristabilire la parità. L'Orione va ancora avanti su una ripartenza e poi Laccetti trova il nuovo pareggio. I biancorossi tentano la carta del portiere di movimento che porta i suoi frutti a 30 secondi dallo scadere con il gol di Antenucci per il 4-3 finale.