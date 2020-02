Cambia il tracciato della Via Verde: non passerà nella zona industriale di Vasto

Non senza problemi, sta nascendo lentamente la Via Verde della Costa dei Trabocchi.

Attesa dal 2005, anno dell'arretramento della ferrovia adriatica, la pista ciclopedonale costeggerà 42 chilometri di litorale della provincia di Chieti, attraversando nove comuni, da Francavilla al Mare a San Salvo.

"I lavori sono ripresi", dice Vincenzo Sputore, consigliere provinciale delegato alla Via Verde. "Abbiamo un progetto di massima per la variante di Punta Penna, in modo da evitare che la pista passi dentro la zona industriale". Il termine dei lavori è stato prorogato al 31 luglio 2020, ma completare la ciclovia per quella data sarà difficile, viste le frane a Torino di Sangro e Casalbordino. L'amministrazione comunale casalese chiede anche una modifica del tracciato per evitare di perdere parcheggi sul lungomare.

Ecco come cambia il percorso a Punta Penna: