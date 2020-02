Trasparenza in Comune, Suriani convoca la Commissione di Vigilanza

Sarà la trasparenza il tema di cui si discuterà nella Commissione di Vigilanza del Comune di Vasto.

La seduta è stata convocata per il 24 febbraio, alle ore 16, nella Sala del Gonfalone, dal presidente, Vincenzo Suriani, disponendo "l’audizione del dirigente del I settore, dottor Vincenzo Toma, richiesta all’unanimità dalla Commissione per relazionare sullo stato di concessione dei locali del PalaBCC, e l’audizione del segretario generale, avvocato Anna Lucia Mascioletti, in ordine alla tenuta del sito Amministrazione Trasparente del Comune di Vasto.

Con entrambi i dirigenti la Commissione affronterà anche il tema delle richieste di atti da parte dei consiglieri comunali e dei privati cittadini, e le relative procedure di accesso. Al termine delle due audizioni verrà discusso il calendario delle prossime sedute della Commissione di Vigilanza".