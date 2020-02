Palazzo d’Avalos in festa col Carnevale vastese

Torna il Carnevale vastese. L'appuntamento è per domenica 23 e martedì 25 febbraio, dalle 15 alle 19, a Palazzo d'Avalos.

"La kermesse dedicata soprattutto a bambini e famiglie prevede un ricco programma per tutti i gusti", si legge in un comunicato dell'amministrazione comunale, che annuncia "musica, danza, spettacoli e animazioni con la partecipazione del Dj Altieri, i bambini della Parrocchia Santa Maria Maggiore e San Marco, Pigus, Matrix, Avis, Tony Badalue, la Corale Warm up e Fernando D’Annunzio con l’immancabile La Štorie, un canto tradizionale carnascialesco vastese che si ispira ai cantastorie medievali. Il testo in dialetto ripropone i fatti accaduti durante l’anno trascorso.

“Abbiamo voluto incentrare gli eventi del carnevale sui bambini e sulle famiglie - ha detto il sindaco, Francesco Menna - una grande festa da vivere in allegria, destinando il centro storico alla completa e sicura fruizione per i giovanissimi. Un carnevale diverso da quello che abbiamo sempre conosciuto, senza i consueti carri allegorici ”.

“La sinergia con le associazioni cittadine - ha dichiarato l’assessore al Turismo, Carlo Della Penna - è diventata una costante, soprattutto per il supporto e la collaborazione che forniscono, ma anche per la qualità che le associazioni investono nel preparare eventi che contribuiscono ad allietare la città. Un grazie particolare va a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del programma”.