Artificieri fanno brillare ordigno a Lentella, ignoti hanno provato a manometterlo con una mola

È stato fatto brillare l'ordigno della Seconda Guerra Mondiale rinvenuto a Lentella all'inizio del mese di dicembre: una chiamata anonima aveva informato i carabinieri della vicina stazione di Fresagrandinaria [LEGGI].

Nel piccolo comune del Vastese, stamattina, sono intervenuti gli artificieri dell'11° Reggimento Genio guastatori di Foggia supportati dai carabinieri di Fresagrandinaria e da un mezzo del 118. Presente alle varie operazioni anche il sindaco Carlo Moro.

Il proiettile perforante anticarro è stato ritrovato in un appezzamento di terreno nel centro abitato del paese tra via Sant'Antonio e via Palmiro Togliatti.

Gli artificieri hanno confermato che il proiettile conteneva ancora esplosivo, ma, soprattutto, hanno rilevato come ignoti abbiano provato a staccare la parte esplosiva probabilmente con una mola a disco; il taglio era ben visibile. Circostanza questa che ha sorpreso non poco i militari per l'alto rischio che ha corso l'autore del tentativo. Il personale intervenuto ha più volte ribadito come fosse fuori di dubbio una manomissione, riuscita o meno, dell'ordigno.

Una volta prelevato, il proiettile è stato trasportato nella cava di argilla della Laterlite dove è stato fatto brillare.