La San Gabriele pallavolo torna al successo contro Roseto-Montorio

La San Gabriele pallavolo Vasto vince in casa e si mantiene a distanza di sicurezza dalla zona playout nel campionato di serie C. Le vastesi, domenica sera, hanno superato per 3-1 il Roseto-Montorio riuscendo quindi a fare bottino pieno di punti. L'inizio è stato in salita per le ragazze di Mattia De Angelis con la squadra ospite capace di imporsi con il punteggio di 25-20. Nel secondo parziale c'è subito la svolta per le vastesi. De Angelis butta nella mischia la giovane Cecilia Russo che risponde subito positivamente con una serie di battute efficaci. La squadra di casa prende coraggio e sale di intensità.

"Insieme al capitano Mascitelli sono Campofredano e Marciano sotto l'ottima regia di Danila Gramaglia che martellano le rosetane riportando in parità i set con il 25-23 del secondo parziale - spiega una nota della San Gabriele -. Non cambia la musica nel terzo set chiuso a 25-20, ottima anche la prestazione delle centrali Andreoni-Berardi. Avvio shock per il Roseto-Montorio nel quarto parziale murate le bocche di fuoco e l'ottima difesa di Alessia Cicchitti portano a chiudere set (25-23) e gara conquistando i tre punti".

Con questa vittoria le vastesi agganciano proprio il Roseto-Montorio a quota 24 punti in classifica mantenendo 9 lunghezze di vantaggio sulla zona playout e potendo continuare alla zona playoff, distante 5 punti.