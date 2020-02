Tecnopack: dagli imballaggi al pellet fino alle costruzioni in legno e ai prodotti per falegnameria

Case in legno chiavi in mano, materiali da costruzioni, pellet, prodotti per la falegnameria e imballaggi: Tecnopack (a San Salvo in Piane Sant’Angelo e a Rocca San Giovanni in contrada Santa Calcagna) offre ai propri clienti una vasta gamma di prodotti con un occhio di riguardo all’ambiente.

La storia dell’azienda è anche la storia della famiglia Pardini che da quattro generazioni porta avanti l’attività dopo il trasferimento dalla Toscana all’Abruzzo alla fine degli anni ’60 durante il repentino sviluppo della zona industriale sansalvese.

Nata principalmente per fornire agli stabilimenti della zona i necessari imballaggi industriali, nel corso dei decenni la Tecnopack si è evoluta diversificando la propria offerta con prodotti innovativi e certificati e ampliandosi con la recente apertura della filiale di Rocca San Giovanni.

WOOD HOUSE - Motivo di orgoglio è la divisione WoodHouse che dal 2015 realizza case in legno dalle fondamenta ai più piccoli dettagli. Sviluppatasi dal settore dei materiali da costruzione, rappresenta oggi un fiore all’occhiello. L’antica tradizione delle abitazioni interamente in legno è riproposta in chiave moderna per una costruzione ecosostenibile ed ecocompatibile con una filiera delle materie prime controllata: ogni albero utilizzato lascia posto a nuove piante.

Grazie alle proprie caratteristiche, il legno ha un’importante funzione di regolazione del clima all’interno della casa permettendo così un ambiente sano e salutare e un notevole risparmio di energia derivante dall’isolamento a cappotto. Di assoluto rilievo, poi, sono le proprietà antisismiche e di assorbimento acustico. In Tecnopack il cliente potrà trovare la casa in legno che sposa le proprie esigenze venendo affiancati in ogni fase, dalla progettazione alla consegna delle chiavi.

Per scoprire tutte le peculiarità delle case in legno basta collegarsi al sito: www.woodhousecaseinlegno.it.

MATERIALE DA COSTRUZIONE – Settore dal quale ha avuto origine WoodHouse, rappresenta da tempo un punto forte di Tecnopack. Qui è possibile trovare tutto il materiale necessario per ogni tipo di costruzioni: dalle travi ai perlinati passando per listelli, pannelli per l’edilizia, tavole ponteggio ecc. per arrivare agli accessori (impregnanti, materiali per copertura, ferramenta) e ai servizi come la consegna con autogru.

PELLET – Tecnopack da sempre è attenta all’ambiente, in quest’ottica è nato nel 2012 il settore del pellet con un principio molto semplice: trasformare lo scarto in una risorsa. La disponibilità degli scarti della lavorazione del legno, la segatura, ha indotto l’azienda a riusarli per creare pellets, una biomassa dalla forma di piccoli cilindri e dalle basse emissioni di CO2 e NOX i cui residui di combustione possono essere impiegati come fertilizzanti grazie all’assenza leganti e prodotti chimici.

Economico rispetto ad altri combustibili, comodo e facile da trasportare, cenere ed emissioni limitate sono solo alcune caratteristiche che oggi stanno incentivando l’uso di stufe a pellet. Da Tecnopack è possibile trovare sacchi da 15 chili di pellet di puro abete.

IMBALLAGGI - È il settore di nascita dell'azienda e nel quale oggi è leader. Pallet a 2 o 4 vie nuovi o usati, cavalletti, pedane e imballaggi speciali in legno: Tecnopack è in grado di rispondere alle più svariate esigenze potendo contare su una consolidata esperienza accumulata negli anni. Gli imballaggi di Tecnopack oggi sono usati per spedire anche i prodotti più delicati (basti pensare ai vetri per auto) in tutto il mondo grazie alle certificazioni e a un rigoroso controllo di qualità in grado di assicurare un viaggio in tutta sicurezza della merce.

PRODOTTI PER FALEGNAMERIA - Nella filiale di Rocca San Giovanni è possibile trovare soprattutto prodotti specifici per la falegnameria: dal legno massello di svariate essenze, compensati, listellari, pannelli in MDF al truciolare grezzo e nobilitati della “Pfleiderer” della quale Tecnopack è rivenditore esclusivo per l’Abruzzo il Molise e provincia di Foggia.

TECNOPACK

Sede centrale:

C.da Piane Sant’Angelo – 66054

San Salvo (CH)

Tel.: 0873 342525

www.tecnopacksrl.com

Filiale:

C.da Santa Calcagna, 81 – 66020

Rocca San Giovanni (CH)

Tel.: 0872 466931

WOODHOUSE

www.woodhousecaseinlegno.it