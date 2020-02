Il Ciclo Club Vasto mette nel mirino due Granfondo

Il Ciclo Club Vasto è in piena attività con uscite in bicicletta e la partecipazione a diversi appuntamenti. Tra questi, il sodalizio vastese, ha messo nel mirino due importanti Granfondo. Si inizia il 1° marzo con la 19ª edizione della Granfondo Molisana, organizzata dalla ASD Polisportiva Team Termoli, "alla quale i ciclisti vastesi sicuramente parteciperanno vista vicinanza con la cittadina molisana e buoni rapporti di amicizia sportiva che intercorrono tra i due club ciclistici", spiega una nota del club.

Due saranno i percorsi: il corto di snoderà lungo le strade molisane per un chilometraggio finale di 65 km ed un dislivello di 750 metri. Il percorso lungo avrà un coefficiente di difficoltà maggiore con i suoi 107 km totali e 1646 metri di dislivello.

L'altro atteso appuntamento è quello del 19 aprile, nelle Marche, dove si correrà la 3ª Granfondo Michele Scarponi organizzata dall'omonima fondazione guidata dai familiari del compianto ciclista. Il legame della famiglia Scarponi con Vasto e il Ciclo Club è molto forte e sarà certamente nutrita la rappresentanza vastese all'appuntamento.

Tre i possibili percorsi: il corto, con tracciato di 70 km complessivi e pendenza massima al 11,8%. Ci sarà un percorso medio leggermente più impegnativo del corto, con due tratti di strade "brecciate" per un totale di 90 km e 1900 metri di dislivello. Il percorso più suggestivo ed emotivamente coinvolgente sarà quello in cui i partecipanti percorreranno le strade dove era solito allenarsi l'Aquila di Filottrano, come veniva affettuosamente chiamato Michele Scarponi dai suoi numerosissimi fan. Nella prova del lungo si affronteranno ben 135 km con 3000 metri di dislivello e pendenze massime intorno al 21,6%.

Agli appuntamenti a cui prenderà parte il sodalizio vastese "possono partecipare anche amici di altri club del territorio - spiega il presidente Antonio Spadaccini - unitamente al Ciclo Club Vasto purché in possesso di certificato idoneità per anno corrente".