"The pen is no more on the table": al via il nuovo corso d’inglese al Progetto Giovani

Si chiamerà The pen is no more on table il corso base di lingua inglese organizzato nell'ambito di Progetto Giovani.

L’obiettivo del corso, completamente gratuito, è quello di consentire ai partecipanti il raggiungimento dei livelli A1 e A2 del QCER (quadro comune europeo di riferimento) per quanto concerne la competenza nella lingua inglese. Il corso non sarà incentrato esclusivamente sullo studio passivo della grammatica, ma ricorrerà al metodo didattico comunicativo-situazionale e la lingua verrà presentata mediante situazioni di uso concreto, impiegate come punto di partenza per la riflessione metalinguistica.

Nel dettaglio, il corsista che raggiungerà una competenza di livello A1 sarà in grado di: utilizzare semplici espressioni familiari di uso quotidiano per soddisfare alcuni bisogni concreti, presentando dati personali relativi alla propria persona e ad altri. Raggiungendo il livello A2, il corsista sarà in grado di: interagire in autonomia in contesti comunicativi elementari, ossia soddisfare bisogni primari riguardanti la sfera individuale, il lavoro, gli acquisti.

L'incontro organizzativo si terrà martedì 25 febbraio alle ore 18.00, all'interno del centro socioculturale Enrico Berlinguer.