"La bellezza di un sorriso nella Terra D’Eure": a Vasto la prima edizione del premio Ricoclaun

L’organizzazione di volontariato Ricoclaun, impegnata nella clownterapia in varie strutture del territorio, organizza, con il patrocinio del Comune di Vasto, la 1° edizione del premio Ricoclaun "La bellezza di un sorriso nella Terre d’Eure" che si terrà giovedì 20 febbraio alle ore 18.00 al Teatro Rossetti.

Dopo la mostra fotografica a ottobre 2019, la Ricoclaun pone di nuovo l’attenzione sulla bellezza della nostra città, "Terre d’Eure", istituendo un premio per ringraziare i cittadini che si sono distinti per il loro impegno nella valorizzazione del territorio e per la loro collaborazione con l'organizzazione, esprimendo una sinergia con il territorio, la passione, l’impegno, il sorriso e la clownterapia.

Durante la manifestazione sarà proiettato in anteprima il video Ricoclaun, realizzato da Vincenzo Scardapane e composto da un medley di quattro canzoni popolari: "Vaste e belle e Terre d’Eure, Vola Vola, La fije de Ciarcialle, la Scafette". Come spiega la presidente, Rosaria Spagnuolo, "nel video, alcuni clown Ricoclaun, guidati dalla maestra Giorgia Loreto e con l’accompagnamento musicale di Roberto Novelli e di Tommaso D’Adamo, hanno voluto cantare a testimonianza della clownterapia che svolgono in ospedale e nelle case di riposo, dove quella musica crea un mare di ricordi, riattiva la memoria, l’allegria, il buonumore".

“Un evento dedicato a Vasto, alla bellezza straordinaria di questa città “Terre d’Eure”, ma anche a tutte le persone che con il loro sorriso esprimono il loro impegno appassionato