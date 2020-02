Rifacimento dell’asfalto: limitazioni alla circolazione e alla sosta in via Ciccarone

Inizieranno lunedì 17 febbraio i lavori di rifacimento del manto stradale che interesseranno via Ciccarone. Per consentire un corretto svolgimento dei lavori è stata ordinata un'apposita ordinanza dal comandante della polizia locale che regola il traffico dal 17 al 21 febbraio.

Nel tratto di via Ciccarone compreso tra l'intersezione con corso Europa e l'intersezione con via Giulio Cesare, dalle 7 alle 19 dei giorni dal 17 al 21 febbraio, è istituito il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione coatta. (Ad eccezione dei mezzi impiegati nei lavori, i mezzi di soccorso e di polizia in emergenza, gli autobus e i mezzi dei residenti che dovranno accedere in proprietà private).

Nel tratto di via Ciccarone compreso tra l'intersezione con corso Mazzini e l'intersezione con corso Europa, dalle 7 alle 19 dei giorni dal 17 al 21 febbraio, è istituto il divieto di sosta con rimozione coatta e il senso unico alternato di marcia.



Secondo quanto comunicato dall'amministrazione comunale sarà consentito a residenti e personale scolastico il passaggio per parcheggiare in piazza Baden Powel, accanto alla scuola media Rossetti.

