Il Casalbordino a vele spiegate verso lo storico traguardo, il San Salvo in zona play off

A otto giornate dal termine il Casalbordino continua a fare il vuoto dietro di sé nel campionato di Promozione. Oggi altre quattro reti si sono aggiunte al già corposo bottino del miglior attacco del girone. La gara interna contro il Bucchianico è finita 4 a 0.

A indirizzare la gara ci ha pensato al 23'pt Koffy che ha raccolto un bellissimo lancio di Pifano e ha insaccato. Il raddoppio è arrivato al 42'pt con il rigore trasformato da Fieroni. Il penalty era stato concesso per un fallo di mano in area. Il primo tempo si è concluso sul 3 a 0 grazie alla doppietta personale di Koffy che raccoglie un rinvio corto del n. 1 ospite e segna da 25 metri.

Il poker è servito al 32'st da Abbonizio che recupera una respinta corta e insacca.

L'impressione generale è che ormai manchi davvero poco alla storica promozione diretta in Eccellenza, il vantaggio sulla seconda è di 13 lunghezze grazie al pareggio dell'Ovidiana Sulmona a Raiano.

In zona play off il San Salvo che si disfa in trasferta dello ScafaPassoCordone, scontro diretto, per 2 a 1 grazie alle reti di Vasiu e Molino (che ha preso anche un palo); di Felli il gol dei padroni di casa.

Domenica prossima, trasferta a Miglianico per i giallorossi e sfida interna con la Fater Angelini Abruzzo per i sansalvesi.

LA 26ª GIORNATA

Elicese - Athletic Lanciano 3-0

Casalbordino - Bucchianico 4-0

Casolana - Virtus Ortona 2-2

Fater Angelini Abruzzo - San Giovanni Teatino 6-0

Ortona - Miglianico 1-1

Raiano - Ovidiana Sulmona 1-1

ScafaPassoCordone - San Salvo 1-2

Val di Sangro - Fossacesia 1-0

Villa - Silvi 1-1

LA CLASSIFICA

Casalbordino 64

Ovidiana Sulmona 51

Villa 49

Ortona 41

San Salvo (-3) 40

Elicese 40

ScafaPassoCordone 40

Miglianico 37

Val di Sangro 37

Silvi 37

Fossacesia 35

Fater Angelini Abruzzo 30

Casolana 29

Raiano 26

San Giovanni Teatino 23

Virtus Ortona 23

Bucchianico 19

Athletic Lanciano 10

LA PROSSIMA GIORNATA

Athletic Lanciano - Villa

Bucchianico - Raiano

Fossacesia - Ortona

Miglianico - Casalbordino

Ovidiana Sulmona - ScafaPassoCordone

San Giovanni Teatino - Casolana

San Salvo - Fater Angelini Abruzzo

Silvi - Val di Sangro

Virtus Ortona - Elicese