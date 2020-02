"In via Giosia ogni sabato sera vandali in azione"

"Ci chiediamo se l'amministrazione prima o poi interverrà". Segnalazione dei residenti di via Giosia nel centro storico di Vasto.

"Ogni sabato sera – dicono i residenti di uno stabile – siamo alle prese con vandali probabilmente in preda ai fumi dell'alcool. Ci hanno sfondato ripetutamente la porta del garage, sradicato la pensilina, per non parlare dell'urina e del vomito".

L'ultimo episodio sarà denunciato domani anche alle forze dell'ordine. Un altro atto vandalico si era registrato anche durante la Notte Bianca [LEGGI].