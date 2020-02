Taglio di nastro per la casetta dell’acqua di Casalbordino

È stata inaugurata stamattina in via De Gasperi (vicino al mercato coperto) la casetta dell’acqua comunale di Casalbordino. Presenti per l'occasiosione il sindaco Filippo Marinucci, il vicesindaco Luigi Di Cocco, gli assessori Paola Basile e Carla Zinni, la consigliera Valeria Bucciarelli e il direttore Esa Massimo Di Clemente.

Primo sorso d'acqua anche per due classi della prima elementare "E. Mattei" accompagnate dalle maestre. "Questo sistema – ha detto il sindaco Filippo Marinucci – è un utile risparmio economico per le famiglie oltre che un miglioramento ambientale grazie al minor utilizzo di bottiglie di plastica. Vogliamo dare un aiuto concreto alla riduzione della plastica perchè crediamo in un mondo ecosostenibile. Ringrazio vivamente l’assessore ai Servizi pubblici, Basile, per l’idea e l’impegno speso".

"In un anno – ha aggiunto la Basile – la produzione di plastica per la realizzazione di bottiglie d’acqua si attesta alla considerevole cifra di 242mila tonnellate solo in Italia. L’impatto ambientale è enorme, con attente politiche comportamentali può essere ridotto l’acquisto di acqua in bottiglia di plastica a favore di bottiglie di vetro riutilizzabili, dobbiamo puntare su un futuro plastic free, abbattendo in questo modo l’impatto ambientale e rivolgendo così lo sguardo verso l’ecosostenibilità a tutela del pianeta".

Il direttore Esa ha detto: "Ringrazio il sindaco e l’amministrazione per aver scelto la nostra azienda che è nata nel territorio per il territorio. Mi rivolgo ai bambini perché questo progetto è rivolto principalmente a loro. I nostri incaricati saranno presenti di fronte alla casetta dell’acqua per tutte le informazioni martedì (dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 17.30), giovedì (dalle 14.30 alle 17.30) e eccezionalmente la domenica mattina (dalle 9 alle 12) in occasione del mercato". Al termine dell'inaugurazione, il personale Esa ha regalato una bottiglietta Plastic Free a tutti i bambini.