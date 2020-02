Spostamento centro trasfusionale, l’Avis: "Se fatta bene, miglioramenti per donatori e pazienti"

L'Avis comunale di Vasto spezza una lancia a favore del trasferimento del centro trasfusionale dell'ospedale "San Pio" per concentrare in un'unica struttura (l'officina trasfusionale regionale) le attività di lavorazione e qualificazione biologica del sangue. Ieri, era stato il consigliere regionale Pietro Smargiassi a esprimere preoccupazione per il provvedimento [LEGGI].

Il presidente locale Antonio Pietroniro insieme a quello provinciale, Silvana Di Palma, dice: "Resta immutata l’attuale organizzazione per la raccolta del sangue e per la gestione della terapia trasfusionale, erogata sia in ambulatorio in costanza di ricovero. La nuova organizzazione non avrà alcun impatto su donatori e pazienti".

"In particolare – continua l'Avis – visto che l’officina lavorerà su due turni e anche la domenica, sarà possibile ampliare l’orario della raccolta del sangue in tutti i centri andando incontro alle esigenze di tutti i donatori. Nessuna preoccupazione infine per il trasporto del sangue che già da tempo è attivo e collega tutti i centri di raccolta sparsi sul territorio provinciale con i tre laboratori di produzione. I mezzi sono stati specificamente adeguati e certificati per il trasporto del sangue dei donatori".

"In conclusione la riorganizzazione proposta riteniamo che, se adeguatamente realizzata, non potrà che portare miglioramenti per donatori e pazienti".